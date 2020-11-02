今年受到疫情衝擊，搶口罩成為全民運動，看準雙11年度大檔搶購商機，網家(8044)旗下PChome 24h購物今天公布今年站上「防疫新生活人氣商品TOP10」，提供消費者熱銷必買採購攻略，其中，因應防疫措施，外出配戴口罩成為全民運動，刺激市場口罩商品需求居高不下，口罩第2季以來就一直是站上防疫商品銷售第一商品。同時，為滿足消費者的口罩選購需求，PChome 24h購物亦將於11/9上午11點開賣中衛限定款「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」，且將於雙11檔期間不定期推出限量特殊色中衛口罩防疫組，像是深丹寧、潮橘、酷黑玩色系列等款式，預計將再掀起一波搶購熱潮。

今年疫情影響外出意願，PChome 24h購物指出，今年消費者外出用餐頻率降低，在家自煮風氣盛行，推升廚具餐盤商品買氣飆升，第二到四名皆由廚具商品拿下，除了自己在家簡單烹煮有益於健康飲食外，顯見消費者越來越重視居家生活品質，增添餐桌品味已成為不可或缺的時尚美學。同時，因應防疫新生活運動，隨時做好雙手清潔，成為全民防疫重點，人氣排行第五至七名由洗手乳及抗菌濕紙巾拿下，且傾向一次採購多組數的補充包於家中囤貨，並喜好小份量的隨手包裝，以利外出攜帶使用。

宅經濟持續延燒，今年WFH(work from home)趨勢興起，為擁有更舒適的居家工作環境，多功能性的單品成為選購指標，除了用於平日辦公使用外，同時減少外出、待在家裡的時間增加，亦能提升追劇、打電動等休閒娛樂品質，故刺激站上需求湧現，包括電腦椅、LED檯燈等，拿到七到十名成績。

(時報資訊)