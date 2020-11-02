◎馬國女大生遇害 師生齊綁白絲帶思念

就讀台南某大學的馬來西亞籍女大生上月遭擄殺，引起社會高度關注，該校師生日前在校園內設立追思牆，供師生悼念女大生，校方今日（2）也在校園中發放白絲帶，除可別於胸前，也可將白絲帶綁在校園一隅的小樹上，一同想念女大生。

◎土耳其總統貼文移除我國旗 外交部：土方受大陸施壓

土耳其總統埃爾多安推文感謝我國關心土國伊茲米爾地震災情，之後又移除相關貼文及我國國旗貼圖，外交部今天表示，根據我駐土耳其代表處情資指出，土方是受到中國政府的施壓而刪除貼文。外交部對於國際人道援助合作再次受到政治干擾表示強烈遺憾。

◎自己孩子自己救 教團請願要求法令明確禁止萊豬進校園

「拒絕萊豬進校園，自己孩子自己救。」立法院教文會今天審查《學校衛生法》修正案，家長、教師及校長團體一早聚在立法院群賢樓外請願，要求在法令中明訂禁止含萊劑美豬成為學校營養午餐的食材。

◎輕颱閃電環流及季風影響 綠島蘭嶼船班停航

交通部航港局東部航務中心報告指出，受到輕颱「閃電」外圍環流及東北季風影響，導致風浪過大，台東往返綠島的船班11月3日及4日全停駛，11月5日船班將再視風浪影響程度，由船長決定是否開航。

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(中時新聞網)