明道創立保養品牌親力親為。（歐希納提供）

藝人明道最近在大陸推出自創保養品牌歐希納，短短5天銷售營業額就突破2億台幣，銷售數字驚人，他戲裡戲外無縫接軌，影視男神跨足電商續當霸氣總裁。該品牌上線時除藝人汪東城、吳克群站台外，羅晉、王心凌與鍾麗緹等藝人好友也極力推薦使用，還有粉絲開團囤貨，買了10年份的保養品贈親友，顯示他爆棚的好人緣。對此，明道相當感激圈內圈外好友的支持，與工作夥伴們的辛勞，目前正積極備戰雙11購物節，他說，日前還做夢夢見自己到工廠追單出貨，企盼銷售再創造好成績。

明道今年七月就飛到上海，居家隔離完後，就將大量時間專注在自創品牌的上線計畫推廣上，已經大半年沒見到父母，都靠著視訊來孝親，他透露目前演藝工作計劃已經排到明年年底，希望農曆年前有機會回台過年。

明道為了品牌創立可說是親力親為，從品牌的Logo設計、再到保養品的研發，拿自己的臉當實驗室，過程中試了上千次以上，他更親自去工廠，一一檢視研發與包裝過程，親自參與試香，用最好的原料配方及研發團隊，及有成功醫美背景的團隊，只為給消費者最好的產品，宛如「行走的電商CEO」，難怪品牌上線短短五天銷售就創佳績。

為因應即將到來的雙11購物節，明道親自去電工廠老闆提前追加千萬訂單的量備戰，談到雙11銷售妙招，明道透露：「關愛女性的角度，對品質的堅持，找到最好的研發團隊，要給消費者最好的體驗感，就是最大秘密武器。」

(中時 )