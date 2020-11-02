根據最近一次勞保普通事故精算報告指出，我國勞保將於2026年破產，勞動部原定於今年底推出勞保年金改革草案，9月卻突然宣布勞改暫緩，國民黨立委蔣萬安今(2)日表示，勞保改革目前看起來仍是「沒方向、沒方案，沒期程」，有負全國1200萬名在職及退休勞工對於政府的信任與期待。

立法院衛環委員會今日審查110年度勞動部預算。

勞動部110年度預算案第1目「勞動保險業務」研議承保及現金給付業務，編列210萬8000元用於研議改進承保、現金給付及完備勞工保險年金制度等配套事宜，以及辦理勞工保險法令及年金制度相關說明與座談會。

蔣萬安指出，勞動部原先規劃於年底提出勞保改革方案，但9月17日勞動部卻說勞保年金改革意見分岐過大，原訂最快年底前提出改革規劃喊卡，也沒有訂定任何具體期程，有負全國廣大1200萬名在職及退休勞工對於政府的信任與期待，更使勞保基金財務黑洞持續擴大，造成後續改革更加困難。

另外勞動部雖分別於109年及110年編列200億及220億撥補勞保基金，但以公務預算撥補只能暫緩燃眉之急。

勞動部勞保司司長白麗真表示，今年截至目前已舉辦24場座談會與投保民眾做溝通，勞改方案與期程將會盡快擬訂。

蔣萬安提醒，民眾參加座談會不會只是想「單方面聽」，既然要持續召開座談會，勞動部應儘速提出勞保改革方案才能有效討論。

(中時 )