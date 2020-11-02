外送平台崛起，懶人經濟持續發酵，愈來愈多人開始加入送員行列，日前，臉書社團曾流傳一張一名外送員同時身兼多家平台外送員，甚至有人爆料這卯起來賺，月入起碼50萬起跳，不過，這名外送員身分也曝光，他也透露月收並無外界說的這麼多。

日前於臉書社團《UberEATS台灣》，有一名網友張貼一名超狂外送員，身上背著UberEATS外送箱、後座放置GOGOX快遞箱、頭上戴foodpanda安全帽、身穿LaLaMove制服，本以為4家平台已夠多了，沒想到還有一個隱藏的箱子「跑跑腿」。

據《東森新聞雲》報導，該名身分也曝光，他是一名現年38歲的陳姓外送員、高雄人，2017年開始接觸外送工作，過去曾在澎湖跑單，直至今年3月才到台北。他會如此身兼多家平台外送員，原因是考慮同時接一、兩張單仍會有斷單的情況，所以他索性一次跑5家，哪一家先來單，就跑哪家，這樣一來就不會有「空窗」的狀況發生，但也因為身上太多家的元件，

時常被客戶誤認跑錯單。

陳姓外送員表示，他還自創一招「平均接單法」，像是早餐、午餐、晚餐及宵夜，他會開啟UberEATS及foodpanda，上午及下午空閒就接GOGOX及LaLaMove跑腿，日均工作約16小時、月休8天，每日約跑60單，安排中午休息2個小時，讓自己回家洗澡，為下一單補充精神及體力。而不少網友爆料他「月收50萬」，他駁：「並無外界說得這麼多，大概是10萬元。」隨後，他更透露，希望如此能夠賺錢，回到高雄買房。

(中時新聞網)