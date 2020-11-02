陸股今日開高震盪，截至上午收盤，滬指收報3,222.91點，跌0.05％，成交額人民幣（下同）2,019億元；深成指早盤收報13,368.74點，漲1.00％，成交額3,012億元；創業板指早盤收報2,695.97點，漲1.51％，成交額1,443億元。

個股方面，中金公司漲31.38％；寧德時代盤中一度漲近5％，市值突破6,000億元。

(工商 )

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