陸股開高震盪 深成指午盤漲1％ 11:512020/11/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股今日開高震盪，截至上午收盤，滬指收報3,222.91點，跌0.05％，成交額人民幣（下同）2,019億元；深成指早盤收報13,368.74點，漲1.00％，成交額3,012億元；創業板指早盤收報2,695.97點，漲1.51％，成交額1,443億元。 個股方面，中金公司漲31.38％；寧德時代盤中一度漲近5％，市值突破6,000億元。 (工商 ) #收報 #成交額 #陸股 #開高震盪 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股三大指數開高 深成指微漲0.25％ 10:202020/11/02 財經 恒指開高167點 阿里開高1.8％ 10:452020/11/02 財經 《期貨》三大期指聯袂揚升 11月台指期開高61點 09:092020/11/02 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋各漲300元 連2周開高 11:082020/11/02 財經 《通信網路》Q3本業獲利創8年新高 正文一度漲停 10:002020/11/02 財經 《半導體》外資周賣6萬張 台積電精神不濟 10:512020/11/02 財經 《晨間解盤》選前跌、選後漲機會較大(倫元投顧提供) 08:182020/11/02 財經 開賣10分鐘...手機成交額年增飆十倍 04:102020/11/02 全球財經 採‧訪‧線‧上－理財教育第一步 買名牌包不如存零股 04:102020/11/02 專題周報 迎i12第二波拉貨潮 14檔閃耀 04:102020/11/02 證券．權證 財經熱門新聞 全球瘋美大選 賭盤飆破13億美元 最後一周7成押「他 」 - 財經 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 打炒房！內政部全台大稽查 - 財經要聞 - 工商時報 美大選前 台積電爆新進度？赴美廠長敲定竟是「他」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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