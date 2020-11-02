該校學生貼出照片，指出該路段路燈長年不亮。（摘自網路／李宜杰台南傳真）

該校學生貼出照片，指出該路段路燈長年不亮。（摘自網路／李宜杰台南傳真）

該校學生貼出照片，指出該路段路燈長年不亮。（摘自網路／李宜杰台南傳真）

發起人謝姓學生稱，台南市長黃偉哲在說謊。（李宜杰攝影）

就讀台南某大學的馬來西亞籍女大生，日前在台鐵橋下遭埋伏擄殺，引發各界質疑是否因周邊路燈不亮才釀成憾事。台南市長黃偉哲上月31日稱，初步了解只有2盞沒亮，並疑問「真的是一路都不亮嗎？」引發該校學生痛斥「到底誰在說謊？」更有1名大四學生，直接在臉書發起活動，統一蒐集「路燈沒亮」的證據，引發超過200名在校生、校友留言聲援。

該名大四謝姓學生表示，聽到黃偉哲說「路燈僅2盞沒亮」，感到相當不滿，「我們大學9000多位學生、附近里民都稱該路段長年沒亮，市長根本在說謊。」謝生說，平常的暗度幾乎可謂「伸手不見五指」，甚至需要打開手機的手電筒，才能勉強通行，氣得表示不排除要發動「罷免市長」。

謝生也稱，大約半年前就曾撥打1999（市民專線）向市府反映「路燈沒亮」，結果市府稱台電配電正常，孰料當謝生進一步表明路燈仍然沒亮時，市府僅回覆稱「可能是里長沒修理。」謝生認為，在校學生多半不認識當地里長，要如何向里長反映呢？

對此，該校校長今早（2）聲明，已規畫在師生通學常態路段上增設監視器、照明設備，並定期檢修。而在夜間安全巡守部分，將由學校、警方、社區三方共同合作，從晚間6點到凌晨2點，定期展開校內外周邊環境巡邏。

(中時 )