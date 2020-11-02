美國總統大選將在11月3日正式投票，全世界都關注川普以及拜登最後誰能當選，台灣因屢被捲入美中較勁，使國人也格外注意此場世紀對決的相關消息。而今(2)日川普前往賓州進行造勢，現場引來大批川普支持者，空拍圖曝光，網友看了都驚呆了，直呼這根本就是「韓國瑜三重大造勢」的翻版！

Massive crowd here in Butler, Pa. with 72 hours to go until Election Day. pic.twitter.com/QOyLpw7hak — Gabby Orr (@GabbyOrr_) October 31, 2020

For the last 4 years you have seen me fight for you - and now I am relying on YOU to deliver another historic victory for our Country. A vote for me and the Republican Party is a vote for the American Dream! Get out and VOTE!#Election2020 #MAGA🇺🇸 pic.twitter.com/5EyXIHjfib — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2020

美國總統大選進入最後倒數計時，而現任總統川普在各大主流媒體的民調上都呈現劣勢，幾乎都落後給對手拜登，但川普並沒有認輸，最近加緊在全美各地舉辦造勢，希望可以衝起人氣以及投票率。而全美川粉也很給他面子，今日在賓州造勢時的空拍圖曝光，人潮讓人驚嘆。

只見空拍圖中，廣大的造勢現場被滿滿的川粉塞爆，高高吊起的美國國旗在空中飄揚，畫面震撼，就有國內網友見了直呼：這根本就是韓國瑜當年在三重的超級造勢翻版！

事實上前綠營大老沈富雄就曾分析指出，川粉與國內的韓粉在結構上頗為類似，特別是都十分狂熱。而川普該造勢空拍畫面也在台灣論壇引起討論，網友紛紛留言指出「川普這人潮好猛」、「韓國瑜這麼久不見，原來是去美國啦」、「三重大造勢再現！」、「這才像是在選舉啊，比起來拜登那邊到底在幹嘛」、「用吊車把超大國旗吊起來超有氣勢！」

(中時新聞網)