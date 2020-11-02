美國總統大選將在11月3日正式投票，全世界都關注川普以及拜登最後誰能當選，台灣因屢被捲入美中較勁，使國人也格外注意此場世紀對決的相關消息。而今(2)日川普前往賓州進行造勢，現場引來大批川普支持者，空拍圖曝光，網友看了都驚呆了，直呼這根本就是「韓國瑜三重大造勢」的翻版！
美國總統大選進入最後倒數計時，而現任總統川普在各大主流媒體的民調上都呈現劣勢，幾乎都落後給對手拜登，但川普並沒有認輸，最近加緊在全美各地舉辦造勢，希望可以衝起人氣以及投票率。而全美川粉也很給他面子，今日在賓州造勢時的空拍圖曝光，人潮讓人驚嘆。
只見空拍圖中，廣大的造勢現場被滿滿的川粉塞爆，高高吊起的美國國旗在空中飄揚，畫面震撼，就有國內網友見了直呼：這根本就是韓國瑜當年在三重的超級造勢翻版！
事實上前綠營大老沈富雄就曾分析指出，川粉與國內的韓粉在結構上頗為類似，特別是都十分狂熱。而川普該造勢空拍畫面也在台灣論壇引起討論，網友紛紛留言指出「川普這人潮好猛」、「韓國瑜這麼久不見，原來是去美國啦」、「三重大造勢再現！」、「這才像是在選舉啊，比起來拜登那邊到底在幹嘛」、「用吊車把超大國旗吊起來超有氣勢！」
(中時新聞網)
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