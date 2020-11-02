高教工會2日公布「聘僱最多兼任教師但未調整鐘點費」的前10所私校，包括文化、東海、實踐、銘傳、正修科大、淡江、台南應用科大、樹德科大、樹人醫護管理專科學校、龍華科大，除了淡江之外，其他私校兼任教師都比專任教師多，顯見兼任教師已承擔起主要的教學工作，卻被血汗模式剝削。

「此種『血汗私校』的作風，絕不可再被縱容！」高教工會指出，教育部103年容許私校鐘點費與公校脫鉤，已是問題的元凶；爾後表面上宣稱讓私校「按財務狀況」決定鐘點費是否調整，卻放讓大量餘絀每年破億元的私校，27年未調漲鐘點費，更讓問題延續。

高教工會表示，大量兼任教師「同工不同酬」，儘管兼任時數與專任相仿，每周達10鐘點，但因兼任教師寒暑假「零收入」，講師級年薪竟僅20.7萬元（575元＊10鐘點＊36周）、助理教授級僅22.7萬元（630元＊10鐘點＊36周），甚至低於基本工資28.5萬（2萬3800元＊12個月）！難怪許多兼任教師為生計所迫，得在多校南北穿梭兼課，難有充分時間與學生討論或批改作業；這些「血汗私校」卻還向學生收取相同的學費，甚至連年試圖調漲，賺入大量的餘絀，非常不公平。

(旺報 )