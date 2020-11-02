主演《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》爆紅的女星鄭爽，最初以清新甜美形象為人所熟知，之後不時參加綜藝，展現直率性格，「反差萌」形成獨特魅力，但也多次引發爭議，昨(11/1)她參加一場公益直播，平台大張旗鼓張羅，但鄭爽不但遲到還沒做妝髮，遭不少網友批評，根本就是不敬業兼不尊重。

鄭爽近日做公益，為偏鄉學童爭取學習資源，敲定昨天參加一場公益直播，公告這場直播是7點開始，但鄭爽足足遲了半小時才現身，穿著黑色的套頭毛衣，馬上被發現她遲到還沒打扮，不但頭髮沒打理，甚至是素顏狀態，直播全程戴著口罩，遮住了大家最期待看見的明星美顏，且因為沒有上妝的關係，鄭爽看起來狀態不佳，顯得憔悴。

雖然是做公益，但畢竟也是一場正式的直播，鄭爽的狀態引發外界不滿，批評聲浪四起「敷衍上班還有錢賺」、「不敬業手段真是五花八門」，但也有粉絲緩頰，覺得她人不舒服還帶病堅持上場，就是敬業的表現，掀起兩方激烈論戰。

對此，鄭爽解釋其實8月時的「帶貨直播」風波，她至今仍難平復，當時的情況是，事前可能協調不足，導致2名主持人狂推銷，鄭爽則當場直言「我覺得很反感」，還要求男主持人暫時離開，強硬態度引發爭議，而事隔多月，鄭爽因那件事而對直播有著巨大壓力，而她一有壓力就容易生病，公益直播前她不斷低燒著，當天也沒好轉，因此才戴著口罩保護他人，更在直播中寄語粉絲：「從來不覺得粉絲是屬於我的，我想每一個人都有權力喜歡任何人，所以微笑吧」，正確的三觀與坦率性格，讓不少網友覺得釋懷。

(中時新聞網)