時間過得很快，iPhone 12以及iPhone 12 Pro才開賣不到2週，本週五（11/3）家族系列中的iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max就將接棒，準備開放預購迎接下一波開賣浪潮，喜愛這兩款手機的朋友，千萬要把握好預購時機！

根據蘋果官方規劃，iPhone 12系列中2款6.1吋螢幕的機種，也就是iPhone 12以及iPhone 12 Pro，在10月16日已開放預購，10月23日正式上市。而螢幕最小5.4吋的iPhone 12 mini，以及螢幕最大6.7吋的iPhone 12 Pro Max，則將在台灣時間11月6日晚上9點在官網開放預購，訂於11月13日開賣。

iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，螢幕等級都與iPhone 12、iPhone 12 Pro一樣，是Super Retina Display，且同樣採用A14 Bionic晶片，支援5G（Sub-6GHz頻段）。iPhone 12 mini機身顏色與iPhone 12相同，提供黑、白、紅、綠、藍等5色選擇，容量從64GB開始，起跳價格是NT$23900；iPhone 12 Pro Max則提供了石墨色、金色、銀色、太平洋藍等4種顏色，容量最小是128GB，起跳價格是NT$37900。

iPhone 12全系列。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

不同於iPhone 12以及iPhone 12 Pro都是採用蘋果沿用已三年的6.1吋螢幕尺寸，iPhone 12 mini螢幕5.4吋以及iPhone 12 Pro Max的6.7吋，都是蘋果首度推出的螢幕大小，是採用Face ID機種中，史上螢幕最小與最大的款式，相信會讓果粉感到耳目一新。透過上述的官方圖片，可以提前對比一下不同機種的比例，提前選定最適合自己的iPhone 12。

(科技)