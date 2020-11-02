英國內閣辦公室部長葛夫（Michael Gove）周日表示，雖然政府才剛從上周四開始採取全國封閉的防疫措施，計劃執行一個月，但由於目前仍難以抑制第二波新冠肺炎疫情擴散，因此封閉時間可能會較原定計劃還要久。部份內閣閣員甚至暗示封閉時間可能延長至明年。

首相強生宣布從10月29日開始全國封閉，直到12月2日結束。因為英國目前每天新增確診人數逾2萬人，累計死亡人數更是歐洲最高國家，因此不得不跟隨法國與德國等腳步採取全國封閉措施。

迄周日止，英國累計確診病例達103萬4,914人，為全球第九高國家，在歐洲為第三高。累計死亡4萬6,717人，是全球第五高。

專家警告這個冬季疫情最壞情況，累計死亡人數可能超過8萬人。

因此葛夫被媒體問到封閉時間是否可能較預定執行時間來得更久時，他的回答是有這個可能。

他強調除非現在立即採取防疫行動，否則英國的醫療負荷能力將會被疫情壓垮。多位內閣成員都認為在封閉後，如果因疫情而死亡與住院人數持續攀升的話，就很難去結束封閉措施。

(工商 )