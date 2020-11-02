日本股市早盤開高走高，開盤近兩小時，大盤也一度向23400挺進。最後，日經225指數早盤收23295點，上漲318點，漲幅1.4%。東證一部指數早盤暫收1607.39點，上漲28.06點，漲1.78幅%。

日本最大綜合物流業者，日本通運(Nippon Express)不畏疫情在全球發酵，計畫再多增班一倍中歐班列數量，也就是運行於中國大陸與歐洲之間，一帶一路沿線各國貨櫃鐵路運輸數量。貨物採用鐵路運輸方式，雖較航空運輸來得耗時，但在資費來說，空運約高出鐵路運輸4倍之多，顯示鐵路有相當大競爭力。另外，日本通運也吃下軟體銀行(SoftBank)這個大客戶，可望幫軟體銀行提供小型客戶運輸服務。利多消息早盤發酵，買盤湧入下，日通股價飆漲近9%。

日本大型電信業者KDDI日前宣布，將推出每個月流量20G，電信費用3980日元低價方案，因應首相菅義偉所提出降低手機費用要求。KDDI信心滿滿表示，自己所推出超低價方案，比較國際同業絲毫不遜色。早上KDDI股價也受到激勵，漲幅逾5%。

與表現不俗的民間企業相比，日本經濟數據卻大大失色。日本最新採購經理人指數(PMI)，因受到積弱不振輸出需求，新企業表現不佳，以及急速惡化失業率衝擊，10月份繼續維持在1年半新低點。事實上，這次Jibun銀行統計的日本10月PMI指數為48.7，雖較9月增加1個大點，亦較5月約莫38點有長足進步，但還是在50點擴張與緊縮分界點之下，並已長達一年半時間不能翻身至擴張區。

(時報資訊)