長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺，遭擄地點在長榮大學附近道路，棄屍地則在高雄市阿蓮山區；就有一名網友表示，長榮大學所在的歸仁區、被棄屍的阿蓮區真的很偏僻，國一和台17線都不會經過阿蓮，「很像異世界，阿蓮什麼樣子完全沒概念」，也有人說歸仁路邊只有雜草沒有路燈，不知道原來是在台南市。

一名網友在ptt上發文表示，在新聞還沒有爆發前，他只知道長榮大學在台南，原以為在台南市區，結果是在歸仁和阿蓮附近，他先前去過一次歸仁，路上荒煙漫草，離台南市區非常遠，開車從台南市區到歸仁路上雖然有很多小吃攤，但是越到歸仁區，沿途就越偏僻、雜草越高、甚至沒有路燈。

另名網友也說，阿蓮區位在舊高雄縣，他在國道一號上往北會看到告示牌但幾乎不會經過，而台17縣也不會經過阿蓮，「對於阿蓮區到底是什麼樣子，我真的至今完全沒概念」，而歸仁、關廟經常聽到南部人會講到，但也完全不會有機會去辦公或經過，「有人也是高雄台南人，也是把國道1和海線公路不會經過的地方看成異世界的嗎？」

許多網友也在貼文底下留言，「之前從台南騎到阿蓮，有段路真的有點刺激」、「阿蓮除了要去大崗山才會特別跑去不然根本不會經過」、「歸仁不講根本不知道在台南」。

(中時新聞網)