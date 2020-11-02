蔡英文總統今天強調，臺灣今年第三季的經濟成長率達到3.33％，展現我國企業的韌性與沉穩的表現。臺灣正積極推動跟美國的經濟對話與合作。期待臺商能夠大力協助政府，讓臺灣和美國持續深化合作交流，再創臺美關係的新高峰。

蔡英文總統今天接見「世界華人工商婦女企管協會訪問團」時告訴大家，現在就是投資臺灣、布局全球最好的時間點。上週一（10月26日），微軟宣布來臺31年以來的最大投資計畫。過去這幾年，像微軟一樣，看好臺灣的外資也都已經紛紛投入臺灣市場，後續也將持續有很多在臺灣的投資案。

她說，政府除了持續改善投資環境，加上今年在防疫上的成果，更向世界證明，臺灣有能力提供企業一個穩定發展的環境。尤其是我們第三季的經濟成長率能夠有3.33％的表現，實在令人驚豔的。

蔡英文指出，我們的經濟成長率，在全球一片被壓抑的情況下，可以有正成長，而且達3.33％，這表示我們的韌性，以及我們的國民能夠沉穩的面對這個變局，展現出能量，這是非常一個好的表現。

她希望臺商能夠發揮影響力，一起促進臺灣國際競爭力。政府目前正積極布局非洲，僑委會也在盤點僑界資源，將在11月27日舉辦「臺商在非洲」研討會，希望借重臺商經驗，引領臺灣的產業進入非洲。她也期盼臺商們，跟臺灣國家隊一起拓展非洲市場。

世華成立的起源是在舊金山，在美國也有18個分會。前年，世華曾經組團到美國國會進行叩門之旅，提出促進臺美雙邊經貿關係的訴求。蔡英文表示，臺灣正積極推動跟美國的經濟對話與合作。期待未來世華姊妹能夠大力協助政府，讓臺灣和美國持續深化合作交流，再創臺美關係的新高峰。

(中時 )