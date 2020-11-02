女星蘿莉塔談話直率、豪爽個性，個性大喇喇的她很有觀眾緣，是綜藝節目常見的來賓。蘿莉塔近日就在節目《小明星大跟班》挑戰穿辣妹戰袍，只見她換穿低胸細肩帶紗裙，性感解放事業線，而蘿莉塔胸前布料太小，讓她南半球全外洩。

蘿莉塔換上辣妹戰袍，辣度爆表。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

《小明星大跟班》日前播出「性感/乖乖牌互換衣服 妳駕馭得了她的風格嗎」，找來蘿莉塔當乖乖女代表，要和辣妹代表米恩綺互換衣服，蘿莉塔身穿微高領上衣搭配格紋裙子、西裝外套，要挑戰米恩綺的低胸細肩帶開高衩紗裙。

首先登場的是，米恩綺換上蘿莉塔的氣質服裝，大獲好評，吳宗憲大讚：「人對了穿什麼都對」，而當蘿莉塔換上米恩綺的性感戰袍時，她一出場就獲得來賓大根和大飛驚呼：「可以耶」，米恩綺和Sandy狂讚很漂亮。

米恩綺換上蘿莉塔的氣質服裝，大獲好評。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

蘿莉塔換上戰袍後，凸顯她的好身材，不止低胸細肩帶，放風深邃事業線，往下看還有開高衩，讓蘿莉塔一雙美腿若隱若現，不過也因為她胸前布料太小片，讓蘿莉塔南半球全外洩，俏麗模樣驚豔全場。

【精華】蘿莉塔挑戰辣妹戰袍超驚豔 全場狂讚可以接紅毯主持！

(中時新聞網)