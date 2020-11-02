張姓軍人性侵乾妹，乾妹5天後輕生死亡，乾妹母親因此提告向張男求償。張男雖辯稱乾妹是因自身因素尋死，與他無關，但台北地院民事庭不採信，判張男應賠償乾妹母親243萬餘元，可上訴。

張男2016年9月4日與乾妹及友人到錢櫃唱歌，隔天凌晨把乾妹帶回新店住處性侵得逞。事發後，乾妹傳訊向3位閨密訴苦「有被強姦的感覺」、「我不回訊息就代表我出事惹」、「我現在處於一個自暴自棄的狀態…」，另留遺言：「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人，也不知道怎麼相信別人。」同月10日自殺身亡。

一審北院刑事庭認定性侵與輕生有因果關係，依「現役軍人犯強制性交致人自殺罪」重判張男12年半徒刑；二審高院也認定張男性侵犯行，但認為性侵與輕生無關，改依「現役軍人強制性交罪」輕判5年半，全案已上訴最高法院。

民事部分，乾妹母親主張她痛失愛女後，強忍悲痛辦理後事，失眠至今，須靠藥物才能入睡，且因精神壓力過大，導致顏面神經受損，故求償喪葬費、精神慰撫金等共655萬餘元。

張男否認犯行，辯稱當時已因酒醉熟睡，乾妹過去就曾多次提及輕生念頭，因經濟、家庭、學業、工作等原因才輕生。若法官認定乾妹輕生與他有關，請審酌他年紀尚輕、思慮不周，且因本件訴訟心力交瘁、無法工作等情，酌減賠償金額。

北院民庭調閱刑事卷宗後，發現張男在乾妹輕生後，曾主動找乾妹母親承認性侵並道歉，要求到靈堂上香，因此不採信他在法庭上的辯詞，認定輕生與性侵有因果關係，酌減金額後判賠243萬餘元。

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