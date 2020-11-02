都離婚了還要詛咒人？一名女網友在臉書「爆廢1公社」表示，她與丈夫離婚後被逼回婆家下跪辭祖，避免惡運纏身，原以為做完儀式後就兩不相欠，誰知婆家長輩竟在拜祖先時，當著她兩個兒子的面，稟報祖先要她「早點死」，讓女網友超心寒，嘆道「幸好離婚了……」。

原PO表示，婆家非常迷信，她與丈夫離婚後被要求回去辭祖，前夫還怕辭祖沒辭乾淨，又再請老師去拜過，離婚後原PO過得很好，疑似被對方長輩忌妒，近日與兩個孩子聊天時他們告訴她，對方長輩在拜祖先時，竟向祖先詛咒她早點死，聲音大到被孩子聽到，讓原PO苦笑，自己成了一個被詛咒的前媳婦，「只能說還好我早就離婚了」。

對此，網友紛紛留言安慰，「這種家庭太可怕，詛咒會反撲的」、「詛咒很缺德欸，這樣死後會被閻羅王算帳哦」、「造口業的是他們，這種詛咒只會發生在他們自家人身上」。

《早安健康》報導過，傳統習俗中，嫁娶時媳婦會自動入婆家祖先保護，與婆家共同承受福蔭與因緣果報，女生離婚若沒向婆家祖先拜別，祖先依舊會認定是自家媳婦。而女方則會受到婆家祖先干擾，導致健康、事業、姻緣、財運出問題。

(中時新聞網)