外交部長吳釗燮澄清說，外界認為台灣支持共和黨是錯誤的刻板印象。國民黨前主席朱立倫上午對此表示：「是嗎？我倒想問一下吳釗燮部長、問一下蕭美琴大使，是嗎？」民進黨如果現在髮夾彎，似乎已經太晚了。

朱立倫上午出席消基會新任董事長黃怡騰就職典禮，接受媒體訪問。

朱立倫說，民進黨最近的做法，如果現在髮夾彎，似乎已經太晚了，過去這段期間單押一邊，過去他一再呼籲對美國大選一定要有平衡政策，如果單押一邊，最後受害是台灣人，現在再兩天後，就知道結果了。他仍希望我們自己的努力，至少雙邊接觸一定要能建立管道，但現在看起來，我們與民主黨的管道非常不暢通。

媒體追問，國民黨內也有蠻多支持拜登的聲音，例如立院黨團總召林為洲就曾在臉書表態。

朱立倫說，國民黨絕對沒有這種想法，國民黨就是尊重美國的民主及民意；共和黨長期以來對中華民國與國民黨的關係都非常密切，民主黨也是如此，拜登過去當副總統、參議員，也非常關心中華民國的自由民主發展。

至於美國大選後對台政策或經濟貿易是否改變？朱立倫認為，要看最後選舉結果，不過美中貿易戰不會結束，只是未來的戰略方式，兩黨會有不同策略，我們都要模擬好因應方式。

(中時 )