世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司於2020年Red Hat Forum亞太區線上大會中宣布，今年紅帽亞太區創新獎的台灣得主為中華電信及玉山銀行。

紅帽資深副總裁及亞太區總經理Dirk-Peter van Leeuwen表示，儘管2020年充滿未知，卻也擁有無限可能。看見這麼多亞太企業透過開源快速有效地因應市場變化與顧客需求，著實鼓舞人心。誠摯地恭喜今年所有獲獎企業，相信他們的成功能作為其他同樣期許轉型的企業之參考；而我們更期盼持續攜手客戶，一起面對各種挑戰，並開創企業前進的無限可能。

數位轉型及企業彈性類別得獎企業：中華電信由於中華電信各業務部門皆設有獨立的資料中心，要同時管理所有資料中心又確保營運效率絕非易事，因此中華電信將其行動通信分公司既有的業務支援系統（BSS）移至私有雲，藉由Red Hat OpenShift、Red Hat Fuse、Red Hat AMQ、Red Hat JBoss Enterprise Application Platform與Red Hat Enterprise Linux（RHEL），將部分既有應用程式遷移至新的微服務架構，並於Red Hat OpenShift部署API，以簡化設備管理、問題追蹤、人力資源管理、即時出帳、採購管理與電商服務。

中華電信資訊長鄭枸澺博士指出，藉由紅帽的高彈性開源解決方案將業務支援系統現代化後，中華電信很有信心能迅速適應不斷變化的用戶期待。藉由以容器為基礎的微服務和雲端原生架構，我們可以更快速地提供IT服務，縮短上市時間以滿足客戶需求。行動通信分公司的業務支援系統現代化後，成功為中華電信帶來諸多效益。我們預計將其視為單一系統來使用，有效管理整個企業的業務營運，包含用戶、大型企業、中小企業及批發等業務單位。

數位轉型及混合雲基礎架構類別得獎企業：玉山銀行為了迎接數位時代的到來，玉山銀行以顧客為主要出發點，打造臺灣金融業首家以微服務架構為主體且自行開發設計之銀行核心系統，藉此提升敏捷度，突破競爭態勢，並且透過與紅帽創新實驗室的合作，一同研究利用微服務及採用DevOps流程完成此目標。

玉山銀行採用開放平台技術及微服務架構，並運用標準的容器技術與微服務開發能力，與紅帽一同合作，結合對DevOps的洞察，提升創新速度，以提供更好的服務及使用者體驗。另外，此新的核心系統亦在設計時即納入未來業務的發展彈性，並運用此架構的自動擴展能力，藉此因應流量尖峰的大量交易，確保銀行系統的可靠性。

玉山銀行資訊長謝萬禮表示，玉山銀行始終致力於服務的優化，提供最佳的金融服務體驗，以滿足顧客需求。此次與紅帽一同優化應用程式開發流程，藉由系統的提升與流程的精進，我們能夠更加專注於金融創新服務的開發，透過有溫度的金融科技服務，持續提升顧客滿意度，強化玉山科技品牌的競爭力。

(工商 )