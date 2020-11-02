（鞋技育成中心主任彭雯琳（左1），最近親自頒發創業傑出獎及獎勵金新台幣35萬元，給獲獎團隊，由DEUX創辦人陳學龍（中）代表接受。圖／鞋技育成中心提供）

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心（簡稱鞋技中心）旗下育成中心主任彭雯琳2日表示，「S2B新創培訓計畫」，經過3年的執行，今年成功吸引了六個國家、近60組國內外團隊參與，更培養了超過50組的新創團隊，協助他們在市場接軌、資金串連或海內、外市場的拓展。

近年來，鞋技中心發展領域，由鞋業延伸到運動休閒，及銀髮照護等生活產業。從過去的研發技術，延伸到電子資訊與數位化導入、服務模式設計，及行銷推廣。

在鞋技中心全力支持下，旗下創新育成中心成立S2B創產業加速器（Startups To Business Accelerator），聚焦於生活科技產業，期盼透過人工智慧（AI）、物聯網（IOT），及大數據等，以提升人類生活及增加人類福祉為宗旨。

為期一周的「2020 S2B國際創新創業培訓營」，最近圓滿落幕，總計今年初賽報名團隊，共有來自新加坡、馬來西亞、澳門、泰國、印尼及地主國台灣等六個國家，近60組團隊參與初選，最終創業傑出獎，由台灣團隊DEUX籃球鞋奪得，並獲得獎勵金新台幣35萬元。

DEUX創辦人陳學龍，榮獲首獎後，難掩喜悅之情，他憑自己對運動鞋的收藏與熱愛，有感台商擁有許多知名運動鞋品牌的代工技術，卻沒有一個屬於台灣、符合亞洲人腳型的籃球品牌，因此，結合志同道合的專業人士，在團隊不斷努力研究、設計，與台灣各界的運動員反覆測試下，打造出DEUX籃球鞋。他還透露，為了創立公司，賣了房子，凸顯台灣年輕人勇敢逐夢的執著。

S2B創產業加速器營運總監王弘維提到，今年我們特別把首獎的獎金提高，除希望吸納更多優秀團隊參與此次培訓營外，更希望提供獲獎者更大的獎勵。未來，我們期待S2B創產業加速器，能夠站穩台灣，放眼世界，成為創新創業者信任的品牌。

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