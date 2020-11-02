台北市長柯文哲（左）2日「墨西哥古老文化之傳承」特展開幕式活動。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市長柯文哲面對萊豬進口，強調只要中央說清楚，市府就會去因應，農委會主委陳吉仲說明年有多少萊豬來台，要看政府配套措施，柯文哲2日怒批，當家的人竟說要等政府配套措施出來再講，這就是典型的不負責任。

萊豬議題延燒，柯文哲說北市並未故意要搗蛋，也未抵制萊豬政策，只要中央講清楚，就會去因應，也要求陳吉仲回答「1年後全世界有多少萊豬輸入台灣？」陳昨說若做到清楚標示、百億基金輔導養豬產業等2項配套措施，未來的總進口量可以期待往下減。

柯文哲今出席「墨西哥古老文化之傳承」特展開幕式活動表示，經過一周紛擾，之前一開始以為只有含瘦肉精的美國豬進台灣，現在很清楚，現在是全世界含瘦肉精的豬肉都可以進台灣，當然現在說不多，但規則那理，有利可圖商人就會去辦、處理。

他說，當市長6年，政治上的問題都非常清楚，很不喜歡這種這關混過去，以後的事再處理的態度，「你就講清楚，大家才好因應」，不管怎樣，養豬還是牽涉到台灣2000億的產值，不要看肉品只有700億，從下面飼料、蓋豬舍、屠宰，1年大概有2000億的生意，相信中南部養豬戶也很緊張，到底政府是要幹什麼，坦白講，100億基金隨便花就花完，政府還是要講清楚。

柯文哲指出，坦白講他的感覺就是雜亂無章，事前沒有規畫好，這不是一個負責任的政府，但他也沒有說要馬上上街頭抗議，給你一些時間，你很誠懇的面對問題，想看怎麼解決。

至於明年有多少萊豬來台，陳吉仲說要看政府的配套措施。柯文哲聽聞後怒批，你不就是政府嘛，你認為你不是政府是不是，當家的人、負責的人，竟說要等明年政府配套措施出來再講，這就是典型的不負責任。

(中時 )