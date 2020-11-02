民進黨立委沈發惠今日於立院內政委員會表示，以內政部次長花敬群代理董事長的國家住宅及都市更新中心，明年董監事共15人，一年大概開6次會，餐費竟編列45萬，換算下來，平均每人吃一頓要花掉5千元。

沈發惠指出，住都中心明年編列董事會議及專案會議餐點費45萬元，而今年編列32萬7千元，雖在明年有增列1位董監事，但餐費就加了12萬3千元。且依照規定，住都中心應該定期公布會議紀錄，但網站卻未曾公布，一年到底開幾次會，外界無從得知，自己還要去調查才知道。

內政部次長花敬群回應，應該是包含各項專案會議，不只是董監事會議。沈發惠說，就只有董監事會議，其他會議的餐點費有另編預算29萬7千元。

沈發惠指出，如果訂200元的高級雙主菜便當，45萬元可以訂2250個，住都中心董監事15人，平均一個人一年吃150個便當嗎？

花敬群說，內部有許多董監事小組會議，開會的密度很高，每個月至少2場以上。沈發惠表示，那一年也才24場，加上提到的6場，一年總共30場，為何餐費要花到45萬？

花敬群坦承，預算可能高編，願意調整，但實際上不會有這麼誇張的餐費支出。過去沒有注意到，也願意來改善。沈發惠指出，住都中心可能是內政部的外部單位，所以行政機關在編列預算上審核不夠確實，內政部徐國勇回應，未來在說明上會再加強。

(中時 )