我駐美代表處日前轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞替美國總統川普的助選文，被發現之後火速刪除。外交部長吳釗燮今天到立法院備詢時被藍委追問此事，質疑外交部選邊站、小編管理失靈。國民黨立委洪孟楷頻追外交部是否螺絲鬆了？吳釗燮似是被追問一整天，不耐煩地回應，「啊就已經刪掉了啊，不是已經跟你說了？」

國民黨立委溫玉霞質詢駐美代表處怎麼會轉貼這樣的助選文章？吳釗燮表示，該貼文已經刪除，主要是駐外館處的推特本來就會轉貼當地新聞，轉貼該文之後認為不適當也刪除了。而駐美代表處目前也沒收到任何抱怨或是抗議，相關經過也向外界說明了。

國民黨立委呂玉玲則質詢，不管是推特轉貼爭議，又或是華郵報導內容，都會讓人覺得台灣好像偏向共和黨？吳釗燮強調，不管是民主黨還是共和黨，外交部一定都跟兩黨保持良好關係，這是外交部幾十年來的傳統，在他任內也不會改變。

國民黨立委馬文君也提醒外交部，大內宣做太多的結果可能將來也要付出高代價，比如壹傳媒主席黎智英助理造假拜登兒子報告事件，台灣的網軍大量轉發這則假新聞，等同幫川普助選，大內宣的結果讓台灣人覺得沒什麼，但是外交事務上不能這樣做，尤其現在的小編語言遲早會讓台灣的外交關係造成想像不到的傷害，不應讓小編超越外交體系。

吳釗燮對此則解釋，如果真的有問題，會很謹慎小心地對國民跟國際社會說明。不過過去外交語言太過正式的話，老百姓會看不懂，所以他任內才要求外交部新聞稿一定要以白話文撰寫而不是用文言文，否則老百姓會看不懂。

洪孟楷質詢時也追問小編轉貼川普助選文爭議，質疑這跟飛彈誤觸一樣，是不是外交部的螺絲鬆了？又是誰給小編權限這樣發文？吳釗燮看起來已經受在野黨圍攻該議題一整天，語帶不耐地一直跟洪孟楷說，「啊就已經刪掉了啊！」吳也強調，外館對當地選舉向來都是保持中立。

(中時 )