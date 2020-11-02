國光生(4142)10月自結營收為6.14億元，再創單月歷史新高，年增275.45%，前10月營收16.62億元，年成長98.83%，前10月營收數字已超越去年全年度營收12.99億元。

針對近日民眾打疫苗後出現不適，國光生技表示，今年公司供應公費流感疫苗佔六成以上(約370萬劑)，在接種量激增情況下，通報數看似較高，但若依總施打量及通報比例來看，國光不良事件並未偏高。根據現行疾管署通報流程，施打疫苗後的任何狀況都屬通報範圍，未必跟疫苗相關，衛福部長陳時中也強調，不良事件不等於副作用，任何不良反應事件都需由專家小組進一步研判才能斷定是否與具關連性，歸納為不良事件是為了預警，呼籲民眾莫過度擔心。

在新冠肺炎疫苗研發部分，國光生技已於上月28日與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費補助一、二期共4.58億元，國光強調，將以最嚴謹的國際標準規劃二期臨床試驗，預期支出費用遠超過補助金額，但國光承諾以優惠條件優先供應台灣政府防疫需求，善盡社會責任，加速開發新冠肺炎疫苗，配合政府防疫工作的進行，帶動全台解封，讓全民共享台灣防疫超前部署的成果。

目前新冠肺炎疫苗一期臨床試驗進度順利，待統整一期臨床試驗受試者數據，經主管機關核准後，預計年底將進入二期臨床試驗，期盼用最安全、純熟技術，帶領台灣新冠疫苗研發邁向下一個階段。

(時報資訊)