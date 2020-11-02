KOSPI一掃上個交易日重挫2.56%頹勢，早盤開高約10大點後，指數也一路向上攀升，開盤約莫兩小時，大盤逼近2300點關卡，但受到獲利回吐賣壓，指數小幅壓回，目前KOSPI指數暫收2290.27點，上漲23.12點，漲幅1.02%。

產業新興族群新能源念電池，相對大盤則表現疲弱。樂金化學(LG Chem)電動車電池產品，於今年前9月出現大規模成長，並拉大與競爭者距離。根據統計，樂金化學這9個月的市佔率已達24.6%，並已出貨19.9GWh(giga-watts)。樂金化學股價文風不動，平盤整理居多。

至於同業三星SDI則位居第4位，較去年稍微前進一名。市占率則是6.2%，產量為5GWh，較龍頭樂金化學相比少近4倍。三星SDI早盤則下跌，幅度為1%左右。

SK Innovation排名第6位，一年以來進步3名，占率則是4.4%，產量為3.5GWh，股價目前則下挫1.6%。最新匯價，目前1美元可兌換1175.45韓元，韓元貶值0.95元。

大型權值股也普遍看漲，現代汽車漲2.13%，浦項鋼鐵亦大漲近5%。

(時報資訊)