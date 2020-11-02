美系外資針對瑞昱出具最新研究報告指出，瑞昱第三季財報亮眼，營收、獲利同創新高，明日法說會可聚焦五大重點，維持瑞昱(2379)目標價440元、評等維持加碼評等。

美系外資表示，瑞昱第三季每股獲利優於預期，瑞昱法說會將在明日登場，預計焦點將鎖定第四季的營收、利潤預期；2021年PC產業前景；瑞昱如何從海思禁令中受益；WiFi和藍芽TWS SoC在規格升級和競爭優勢；以及上游晶圓產能緊張的因應之道。

美系外資指出，瑞昱第三季單季毛利率41.35%，季減少3.4個百分點，年減少1.53個百分點，主要是因汽車市場疲軟，且TV SoC銷售比預期多，以及新台幣匯率升值所致，維持目標價440元、評等維持加碼評等。

瑞昱第三季營收224.09億元，季增加29.25%、年增加39.68%，單季稅後純益25.09億元，季增加23.72%，年增加30.54%，每股稅後純益4.83元，瑞昱第三季營收、獲利同創新高，單季毛利率41.35%，季減少3.4個百分點，年減少1.53個百分點。

瑞昱累計前三季營收556.75億元，年增加26.36%，累計稅後純益61.68億元，年增加19.84%，每股稅後純益12.1元，毛利率為42.66%，年減少1.05個百分點。

瑞昱即將在明(3)日舉辦法人說明會，屆時將會對各產品表現，第四季以及2021年營運做明確說明。

(時報資訊)