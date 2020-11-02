台灣車市表現一枝獨秀，車市10月續旺，隨著龍頭和泰車(2207)新車上市帶動回復銷售成長力道，推升整體10月車市總掛牌達3萬9792台，月增6.8%、年減3%，1~10月總車市為36萬5598台，仍比去年同期增長3.5%。

繼9月車市總銷達3.7萬輛，改寫近15年同期新高，10月車市規模近4萬台，仍有不錯的表現。

代理豐田、凌志品牌的和泰汽車，因缺車之故，9月銷量僅8,521輛，10月在國產全新小休旅COROLLA CROSS掛牌達3521台大進帳下，10月總掛牌數回到12757台，月增49.7%，惟年減10%，市占率回到32.1%之水準。

和泰汽車今年1~10月，TOYOTA、LEXUS兩大品牌總銷量為11萬9374台，比去年同期增加4.8%，且1~10月的市占率達32.7%，為推升今年以來車市不畏疫情，持續上揚的最大推手。

10月車市總銷售第二名為裕隆集團中華汽車(2204)，旗下中華加上MITSUBISHI 10月掛牌數為4457台，月增率10.2%及年增5.4%，總市占率11.2%，為市占率第二名。

10月車市總銷售第三名為裕隆集團裕隆日產汽車(2227)，受惠新上市房車SENTRA單月掛牌達1015台，推升NISSAN加INFINITI單月掛牌數為3800台，月增48%，年增率11.8%，市占率9.5%，為10月總銷量第三名。

第四名為HONDA的月銷售2676台，市占率6.7%。進口豪華車賓士BENZ 10月銷售力道趨緩，單月總掛牌數2601台，月減27.2%，市占率6.5%，居於第五名。

整體進口車仍受市場青睞，今年1~10月，台灣進口車市場總掛牌數為17萬7128台，占整體車市48.4%，且總銷量再比去年同期增長6%，成長幅度相對國產車表現佳。

今年車市逐季上揚，今年1~10月，總車市為36萬5598台，仍比去年同期增長3.5%。和泰車看好今年車市持續成長，裕隆集團也一改先前保守態度，預計今年車市可比去年再小增，持續攀高。

(時報資訊)