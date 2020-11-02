大陸一名在日本東京留美的27歲小漢（化名），今年五月在網路上認為一名「天菜」女孩「靜靜」（化名），靜靜長相甜美、談吐大方、還是個仍在就讀大學的學霸，很快就被深深吸引，兩人陷入熱戀，日前，靜靜自稱要從家裡搬出去，開始自由生活，小漢二話不說，馬上轉帳2萬元人民幣（約9萬新台幣）給對方，結果回國一到機場，卻收到靜靜傳來的「分手」簡訊，上網訴說經歷才知中了「美人計」。

據《瀟湘晨報》報導，小漢匯錢後不久，告知靜靜要回國了，對方也答應去見他，可是人到機場了沒有等到心上人，卻收到分手簡訊，想不通問自己「明明昨天還在商量見家長，怎麼今天說分手就分手了？」

小漢心情沈澱下來後，打電話到靜靜就讀的大學詢問，結果學校卻說沒有這個學生，頓時整個世界瞬間崩潰。

「靜靜」本人其貌不揚。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

小漢將這段慘痛經歷發到了網路，意外發現另外2名高學歷菁英「情敵」也被騙，其中1人交往1年，在她身上花了5萬多人民幣，於是3人一同向警方報案，警方根據3人提供的線索，很快就找到了靜靜，可是看到靜靜的真面目後，3人都沉默了，根本不是照片中的本尊，而是一名23歲孫姓女子。

孫女專科學歷，一直沒有工作，平常都在打遊戲、網購、吃喝，父母都是普通工人，已經幫女兒還了幾10幾萬人民幣網貸。她供稱，剛開始盜圖冒充「白富美」只是為了滿足自己的虛榮心，可漸漸她發現這個虛構的身分可以為她帶來物質和金錢，而且對方都是心甘情願。孫女後來被依詐騙罪被起訴。

(中時新聞網)