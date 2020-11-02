國光生技（4142）10月營收6.14億元，續創單月新高，年成長275.45％；前10月營收16.62億元，年增98.83％，已超越去年全年12.99億元。法人推估，國光生下半年在流感疫苗出貨與新冠疫苗補助金帶動，可期待全年轉虧為盈。

國光生與賽諾菲（Sanofi）專業分工生產的流感疫苗，2021年將從北半球延伸至南半球。另與日本sumitomo集團合作開發新一代流感疫苗，蓄勢切入日本市場，國際布局更上層樓。

國光生2020年將供應全台近390萬劑公費四價流感疫苗；海外流感疫苗除美國市場外，還供應泰國、歐洲及中國大陸。

針對近日民眾打疫苗後出現不適，國光生表示，今年供應公費流感疫苗佔六成以上（約370萬劑），在接種量激增情況下，通報數看似較高，但若依總施打量及通報比例來看，國光不良事件並未偏高。

新冠肺炎疫苗研發部分，國光生已與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費補助一、二期共4.58億元。

國光指出，目前新冠肺炎疫苗一期臨床試驗進度順利，待統整一期臨床試驗受試者數據，經主管機關核准後，預計年底將進入二期臨床試驗。將以最嚴謹的國際標準規劃二期臨床試驗，預期支出費用遠超過補助金額，但承諾以優惠條件優先供應台灣政府防疫需求。

(工商 )