伊與田美貴曝光3層樓豪宅。(圖／翻攝自節目)

日本一名單親媽媽伊與田美貴近日上節目，分享她從身家103日圓，逆襲成年薪超過6億日圓貴婦的勵志故事，讓主持人聽完也超驚訝，認為她應該出書鼓勵更多人。

伊與田美貴在節目《「任意同行」願えますか？》分享自己如何從谷底翻身的經歷，她透露自己並非富二代，和丈夫離婚後，獨自撫養女兒，但生活窮困潦倒，最低潮時身家只有103日圓，經濟壓力大到讓她喘不過氣，曾想過帶著女兒輕生。

伊與田美貴豪宅內裝相當豪華。(圖／翻攝自節目)

不過卻因一通電話改變她的命運，伊與田美貴本來是花藝設計師，8年前的第一個客人偶然看到她的作品，想起很久沒聯絡，就邀她一起創業，並成立一間專門販售「黏貼式Gel指甲片」的公司，本來痛苦到想消失的她，冷靜過後覺得再消沉下去，好運就不會找她上。

而美甲公司瞄準想美甲但又怕麻煩的女性，因此商品推出後大賣，讓伊與田美貴賺到人生的第一桶金，她也從窮困的單親媽媽，搖身一變成年賺6億日圓（約台幣1.65億）的社長。節目也去造訪她的3層樓豪宅，僅有她和女兒還有2隻愛犬居住。

一樓是居家起居室，二樓是她的空間，三樓完全給女兒住，而車庫還有2台名車，分別是勞斯萊斯以及全黑法拉利，不過她沒雇用司機，因為喜歡自己開車，現在她生活過得優渥，她也認為常保持微笑和開朗心境，才能改變人生。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)