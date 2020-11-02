馬國女大生在台南遇害，懲處卻從第一層基層起。國民黨前主席朱立倫上午出席消基會新任董事長黃怡騰就職典禮時，接受媒體訪問表示，對此不幸事件，相信全民都很難過，尤其國外學生來台灣卻受到這種傷害。他呼籲民進黨不要每天搞政治，因為對民眾來講，民生議題、治安議題比一切都重要。

(中時 )