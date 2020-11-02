馬國女大生遇害 朱立倫轟民進黨：不要每天搞政治 12:312020/11/02 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫受訪。（朱立倫辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬國女大生在台南遇害，懲處卻從第一層基層起。國民黨前主席朱立倫上午出席消基會新任董事長黃怡騰就職典禮時，接受媒體訪問表示，對此不幸事件，相信全民都很難過，尤其國外學生來台灣卻受到這種傷害。他呼籲民進黨不要每天搞政治，因為對民眾來講，民生議題、治安議題比一切都重要。 (中時 ) #民進黨 #政治 #朱立倫 #女大生 #馬國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬國女大生遇害 蔡正元斷言：家屬將遭二次傷害 10:422020/11/02 政治 馬籍女大生遭殺害扯「不要走在暗處」 律師：真是鬼話 10:352020/11/02 生活 馬籍女大生遇害 徐國勇坦承：警方處理確實有疑義 10:392020/11/02 社會 萊豬將來台 朱立倫：應以全民健康為全部考量 12:442020/11/02 政治 不排除第二波懲處 馬國女大生命案 蘇貞昌：會再究責 10:452020/11/02 政治 馬國女大生雙親凌晨認屍 母哭喊「我不要」 02:512020/11/02 社會 被殺馬國女大生來台就讀因「台灣很安全」 黃明志嗆：殺人犯也很安全 10:282020/11/02 娛樂 長榮校長公開信提6點聲明 學生怒批：一直傳教好棒棒 12:532020/11/02 生活 馬國女大生命案 侯：警方處理過程有疏失 12:032020/11/02 社會 性侵殺害女大生不懺悔 高雄二監：梁嫌表現正常 14:142020/11/02 社會 政治熱門新聞 川普賓州造勢空拍圖曝光 網驚呆：韓國瑜去美國了？！ - 政治 美大選倒數最終民調 預測「選舉人票」他大勝 - 政治 大陸最終會處罰民進黨 他揭「教訓時間點」：年輕人會看清楚 - 政治 台灣「這數據」成美國大選章魚哥？網驚：連中6屆也太準 - 政治 連續命中16屆總統大選！美國「超級章魚里」最終民調出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。