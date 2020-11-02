侯友宜問及新莊河濱近期完成整建之競速溜冰場開放使用情形，並與負責單位一起下場走一圈實際體驗。（李俊淇攝）

新莊港曾因淡水河船運之利，帶動地方發展極盛一時，獲得「一府、二鹿、三新莊」的美名，其中利濟碼頭更是新莊港的中樞，為促進地方繁榮與遊客休憩、觀光結合，新北市長侯友宜今（2）日早上宣布，大漢溪左岸新莊河濱「大河之舟」計畫正式啟動，讓市民有一個休閒的好地方

「大河之舟」計畫將創造新莊河濱三大廊帶空間：「人文廊帶」，將過往新莊港利濟碼頭、竹子市等意象導入，重塑新月橋下廣場，增設新月造型淺池，提供民眾戲水互動樂趣，並透過導覽系統將新莊老街與河堤外動線連結，提供民眾多元之新莊遊程；「遊憩廊帶」，增設共融遊戲場、優化堤內外串接動線，重整灘地設施以符合實際需要；「生態廊帶」，復育大漢溪高灘地生態，提供河川之生物多樣性，還河於自然。除了願景的計畫，同步建設中的還有共融遊戲場、堤內外串接動線、優化自行車道系統等工程。

新北市長侯友宜在今天早上造訪大漢溪左岸河濱，他說, 新莊「一府、二鹿、三新莊」歷史悠久，尤其沿著大漢溪的左岸，跟新莊息息相關，讓新莊的市民有一個休閒的好地方，特別從利濟碼頭到鐵道我們規劃有歷史人文廊帶、共融遊戲，還有溼地生態的廊帶，讓我們新莊的市民可以跨過越堤，就可以享受一個遊戲兼生態，還有記得以前的文化廊帶，讓大家前往新莊時有一個好去處。

侯友宜表示，在各局處的大力推動下，新莊從過去的新莊港發源，走向歷史人文、共融遊憩、生態保育，並打造樂活水岸廊帶風貌，發展新莊永續環境，未來新莊河濱公園將成為新北市的新亮點。

(中時 )