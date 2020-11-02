過去前往美式賣場Costco好市多都要攜帶會員卡消費，因應時下電子支付盛行，好市多推出全新改版的Costco App，整合電子會員卡及Costco Pay功能，以後帶手機就可完成整個購物流程，而且不用再帶實體卡，有網友看到後在臉書直呼：「太棒了！超猛」。

根據Costco最新資訊，下載Costco App後只要更新到最新版，就可以看到電子會員卡圖示，現有會員登入帳號、上傳大頭照就設定完成，只要攜帶身份證明文件至賣場會員部櫃台即可開通服務；還沒加入會員的可透過App申請會員，透過手機認證並註冊。

除了電子會員卡，Costco App還有Costco Pay功能，電子會員卡開通後，就可綁定Costco聯名信用卡或國泰世華銀行發行的Visa簽帳金融卡，發票也可以存入載具，省去了實體會員卡及信用卡，只要一支手機就能消費，將更加便利。

另外有針對黑鑽卡會員設置黑鑽卡專區，可快速查詢黑鑽卡專屬優惠、回饋金，並自動試算升等費用。此外，新版App還可查詢商品、油價、商品資訊及優惠檔期，未來還預計推出App用戶專屬的商品優惠。

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(中時新聞網)