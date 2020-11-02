美國大選最終決戰日在即，近期各大國內、外資投顧紛紛根據各種可能結果推演、分析，綜合各種分析，現任總統川普(Danald Trump)連任、大選結果難產對台股最殺，前者會令台股在短期多頭後長期看空，後者至少把美股、台股砍到今年底都起不來。

以統計上來說必須考慮川普連任且共和黨控制眾議院、參議院，但投顧均認為這在實務上不可能發生，因為民主黨至少在眾院優勢明顯，共和黨要翻盤最快也得等2022年之後才可能發生。

川普連任也有多種可能性，只是不論共和黨能否守住現有參院控制權差別不大，因為迫於民意壓力，民主黨不論是否能完全掌握國會，都必須在新紓困法案上與川普取得共識，而不能再像選前淪為雙方互相叫價、推諉無法達成共識責任，所以財政刺激並不是此結果影響股市關鍵。

由於川普會維持企業現行較低稅率，持續通貨寬鬆政策，對美股有利，而為牽制中國加強與台灣關係，對台股也是短期利多，不過長線來看中美關係會進一步惡化，因為大陸選前並未跟著川普大動作起舞，卻已經陸續準備好實體清單等多種報復工具，不能排除選後加倍奉還可能性，國際股市動盪可期，而台灣成為中美角力焦點，台海不平靜恐衝擊台股。

總統大選結果難產，或是川普不承認敗選也很可怕，2000年小布希(George Walker Bush)、高爾(Al Gore, Jr.)因票數接近訴諸大法官裁決，直至當年12月12日選舉結果才確定，期間美股跌跌不休，而且直到裁決後的12月21日才重新反彈，美股遭殃，台股當然也難逃一劫。

此次大選除了拜登、川普激戰，比往年更大量事先投票、郵寄選票是讓結果難產更大變數，已經有媒體預估除非差距懸殊，否則要到12月14日選舉人團投票後才會水落石出。

幾乎所有投顧都同意，由於拜登對大企業加稅、監管甚至分拆科技巨頭的態度堅決，短期對美股、台股殺傷力是顯而易見，特別是若民主黨再橫掃眾院、參院，達成完全執政，股市會有立即下挫幅度可能達5%左右的反應；若共和黨保住參院，拜登加稅訴求可能不會過關，影響更輕微。

而拜登對金融市場最大優點，除了對中政策相對溫和(儘管壓制中國立場不太可能改變)，主要在於其政策有可預期性，而不像川普不按牌理出牌，市場短期反應過後，長線會較為舒緩而易於掌握。拜登多邊主義、國際主義相較於川普單邊主義、孤立主義，也可緩和目前美國向中國、歐盟、加拿大、越南、印度發起的全球貿易戰，長期來看有助於經濟復甦。

(中時新聞網)