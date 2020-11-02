嘉義市長黃敏惠試騎YouBike2.0，笑呵呵。（廖素慧攝）

手機下載APP掃瞄YouBike2.0，即可騎用。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與微笑單車總經理何友仁簽約合作。（廖素慧攝）

嘉義市12月中旬將啟用YouBike2.0系統，市長黃敏惠今天與微笑單車總經理何友仁簽約合作，全市建置50處場站、750輛車，用悠遊卡或手機下載APP掃瞄，就可騎YouBike代步，黃敏惠表示，搭電動公車、騎YouBike就是時尚。

黃敏惠表示，嘉義市幅員小，但很迷人，公共自行車系統可以帶大家穿梭小巷小弄，遊覽隱藏在巷弄間的城市之美，還能節能減碳，能接駁電動公車，也可休閒，更友善市民及觀光客，此次引進YouBike2.0很先進，目前台北市大部分仍用YouBike1.0。

何友仁說，YouBike2.0升級版，將電池安裝在YouBike，減省YouBike場站建置電力設備的空間，讓場站密集布建，YouBike2.0用悠遊卡、一卡通或手機下載YouBike2.0APP手機掃碼服務（綁定信用卡），就可騎用了。

市府交通處長鄭君健說，公共自行車服務將建置50站、750輛車，每人最多可註冊5張，預12月15日啟用營運，正在研擬推廣期間免費或有優惠價。

(中時 )