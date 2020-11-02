勞動部今(2)日公布勞因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計有685家，實施人數1萬3303人，較上期微增30家、人數增加119人，本期主要增加業別為金屬機電工業、運輸倉儲業、批發零售業、支援服務業(旅行社)等。

根據勞動部「勞雇雙方協商減少工時」統計顯示，本期事業單位計有685家，實施人數1萬3303人，較上期微增30家、人數增加119人，其中製造業減班休息仍為大宗，計有事業單位208家、8220人，佔全體總人數約6成。

本次製造業下的金屬機電工業家數增加4家、225人，其中多為電子零組件廠商，另外運輸倉儲業增加3家98人、批發零售業增加8家36人，以及支援服務業6家59人。

勞動部表示，本次實施減班休息人數最多金屬機電工業，主要國外仍實施邊境管制，廠商訂單業務等受到影響，不過在6月高峰後，第3季起實施減班休息事業單位及人數走勢呈穩定下滑。

(中時 )