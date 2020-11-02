萊豬將來台 朱立倫：應以全民健康為全部考量 12:442020/11/02 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫上午出席消基會新任董事長黃怡騰就職典禮。（朱立倫辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨政府宣布明年1月1日起開放含瘦肉精豬肉進口入台灣，國民黨前主席朱立倫上午出席消基會新任董事長黃怡騰就職典禮時，接受媒體訪問表示，從消費者立場、從民生立場，全民健康不容許打折扣，不管民進黨或國民黨，都應以全民健康為第一考量、全部的考量，不要有任何折扣，貿易歸貿易，民生消費一定是最高標準。 (中時 ) #瘦肉精 #豬肉 #全民健康 #民進黨 #朱立倫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬國女大生遇害 朱立倫轟民進黨：不要每天搞政治 12:312020/11/02 政治 《生醫股》生華科新冠新藥向美FDA申請二期臨床 08:182020/11/02 財經 侯友宜2024民調領先藍綠群雄 朱立倫：越高越好 12:382020/11/02 政治 《生醫股》國光生10月營收續飆新高 前10月超車去年全年 12:162020/11/02 財經 萊豬大戰 柯酸民進黨內部都搞不定 04:102020/11/02 社會新聞 能源政策面面觀》國家融資保證 開發商爽玩無本生意 04:102020/11/02 生活新聞 社論／蘇貞昌最被討厭的理由 04:102020/11/02 時論廣場 苗栗護食安 家禽屠宰需健康證明 04:102020/11/02 地方新聞 《電子商務》雙11衝防疫 PChome 24h購物很「罩」 11:422020/11/02 財經 馬祖搶迎自行車旅遊年 打造「藍色公路-低碳旅遊」 09:412020/11/02 財經 政治熱門新聞 川普賓州造勢空拍圖曝光 網驚呆：韓國瑜去美國了？！ - 政治 美大選倒數最終民調 預測「選舉人票」他大勝 - 政治 大陸最終會處罰民進黨 他揭「教訓時間點」：年輕人會看清楚 - 政治 台灣「這數據」成美國大選章魚哥？網驚：連中6屆也太準 - 政治 連續命中16屆總統大選！美國「超級章魚里」最終民調出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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