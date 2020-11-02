民進黨政府宣布明年1月1日起開放含瘦肉精豬肉進口入台灣，國民黨前主席朱立倫上午出席消基會新任董事長黃怡騰就職典禮時，接受媒體訪問表示，從消費者立場、從民生立場，全民健康不容許打折扣，不管民進黨或國民黨，都應以全民健康為第一考量、全部的考量，不要有任何折扣，貿易歸貿易，民生消費一定是最高標準。

(中時 )