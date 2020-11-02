英特爾預告許久的最新超薄獨立顯卡Intel Iris Xe MAX正式發布，率先搭載該獨顯的筆電品牌廠，包括雙A品牌宏碁（2353）、華碩（2357）與戴爾（Dell），旗下機款分別為Acer Swift 3x、ASUS Vivobook Flip（TP470）及Dell Inspiron 15 7000 2-in-1。

英特爾並計畫在2021年上半年就將把擴展Xe獨顯系列的產品線到桌上型電腦主機，逐步開展此回重返獨立顯卡市場的產品版圖。

Intel Iris Xe MAX核心頻率為1.65Hz、配置4GB顯存、使用PCI Express 4.0連接埠，同時支援DeepLink技術。

其中，宏碁甫於10月下旬發表的最新輕薄筆電Acer Swift 3x，配置英特爾第十一代Core i5-1135G7或Core i7-1165G7行動處理器，預計最快12月就將在美國市場開賣，定價自899.99美元起。

(工商 )