在台中市、彰化縣共有32家連鎖直營門市的喜美超市、金喜美股份有限公司董事長陳錕一，母親邱貴女近日辭世，他為了完成母親遺願，與家人商討後，以「貴女號」名義，捐贈長照專車給彰化縣政府，並特意以母親生日數字「1009」作為專車車牌號碼，彰化縣長王惠美代表受贈，感謝陳媽媽遺愛人間。
捐贈活動溫馨感人，捐贈儀式開始前，還安排表演歌曲，現場演唱「阿母的手」、「隱形的翅膀」等歌曲，歌詞旋律令人動容。王惠美表示，「隱形的翅膀」象徵陳媽媽在天上成為了天使，「阿母的手」則讓陳錕一董事長回想起母親在世時，種種慈愛與對兒女們的好。
陳錕一表示，母親因二度中風，去年健康急轉直下，親人原本都以自家車輛接送就醫，卻因舟車勞頓，讓母親辛苦勞累，令人十分不捨，後來在醫院轉介媒合下，成功向衛生局申請長照專車接送，因為專車設計貼心，讓承受病痛煎熬的母親變得期待搭乘專車就醫，順便可一路看看外頭風景；臨終前她交代受人點滴要回報，因此捐贈一輛專車，盼能讓更多縣民受惠。
王惠美説，陳錕一是出身芳苑的鄉下孩子，創業有成後熱心公益，長期提供清寒獎學金給鹿港高中、二林商工學生，也常捐款給伊旬基金會；尤其他特別關心教育及青少年吸毒問題，過去就曾在縣府提出反毒專車概念時，二話不說出面募集280萬元，協助縣府添購第一輛反毒專車。如今再花費167萬元捐贈一輛長照專車，感謝陳家人延續陳媽媽的愛。
王惠美指出，彰化縣政府長照車服務人次截至今年9月底止，已達到6萬2778人次，盼再添一輛新車後未來服務量能再擴大；她也呼籲有需要的民眾，都能向縣府提出申請，一般民眾65歲以上、原住民55歲以上，失智者50歲以上，只要經長照中心評估失能等級為4級以上，就符合申請長照專車資格；既便利、又能減輕家中負擔。
(中時 )
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