勇士總教練科爾2日來到勇士主場大通中心進行美國總統大選投票，還跟現場防疫人員開心合照，沒想到他卻突然公開對上季NBA總冠軍球隊湖人嗆聲，「我從小就是湖人的球迷，但我現在真的受不了他們，這個世界總是會改變的！」

科爾雖在黎巴嫩貝魯特出生，青少年時期卻都在洛杉磯度過，身為一名優秀籃球員的他，會把湖人當作自己偶像也算理所當然，不過隨著他在2013年接任勇士總教練，5年內帶領勇士拿下3次總冠軍，卻因上季勇士陷入低迷徹底改觀。

因為上季勇士迎來杜蘭特跳槽籃網，「浪花弟」克雷湯普生提前整季報銷，柯瑞與卓雷蒙格林也因傷勢造成打打停停，最後例行賽只拿15勝50敗的西區墊底戰績，就連奧蘭多封閉復賽都沒參加，反觀湖人則是相隔10年總算搶下總冠軍。

所以科爾才選在此刻提前跟湖人嗆聲，畢竟只要柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林等主力下季滿血復活，搭配威金斯、盧尼、帕斯卡等人，勇士隨即重新回到聯盟爭冠球隊行列當中，可是詹姆斯領軍的湖人，勢必還是勇士奪冠最大阻礙之一！

(中時 )