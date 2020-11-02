半導體IC設計廠陞達(4945)由國票證券輔導，於今(2)日開始至11月4日辦理上櫃前競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股34.86元，11月6日開標，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.09倍(38元)為承銷價格的上限，預計11月20日掛牌上櫃，截至10月30日，陞達於興櫃市場成交均價為63.40元。

陞達實收資本額為2.68億元，109年度前三季營收2.9億，年增16.15%，稅前淨利5044萬元，每股盈餘1.55元，已超過108全年每股盈餘1.7元九成比例；108年度前三季營收為2.5億元，稅前淨利為3898萬元，每股盈餘為1.17元。

陞達成立於民國89年，主要從事風扇馬達驅動控制晶片研發、設計、銷售及微控制器IC的代理買賣，目前在伺服器散熱風扇市場已有16%市佔率，未來也將持續開發IT產品散熱風扇以外的市場，從伺服器領域，陸續佈局到家電與車用市場，如工控及電動車用充電樁、車用內裝風扇等領域。陞達規劃明年將進軍日本家電市場，首波將瞄準冰箱領域，開拓風扇馬達IC領域新藍海。

陞達核心創辦團隊成員來自矽谷，並具有美國新創公司IPO成功經驗。民國93年台積電創投VentureTech Alliance Fund II, L.P.更入股陞達成為最大法人股東。106年與巨馳國際合併，成為上市公司日電貿(3090)的子公司，客戶遍及台灣、大陸及日本馬達電機廠，目標持續擴大高階產品市佔率。

今年受惠於居家辦公、遠距教學、遠距辦公視訊等相關宅經濟興起，不僅雲端大數據分析需求激增，推升客戶伺服器需求動能，帶動今年陞達科技營運成長，下半年及明年營運展望持續審慎樂觀，未來更將可望加深於全球市場之重要供應廠商角色。

(時報資訊)