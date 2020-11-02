工業電腦大廠研華(2395)雖受接單動能轉弱影響，2020年第三季稅後淨利仍創歷史第3高，每股盈餘2.52元，累計前三季稅後獲利55.43億元、仍創同期次高，每股盈餘7.19元。法人認為，第三季獲利表現優於預期，仍看好中長期成長前景，維持買進評等及目標價不變。

研華今（2）日股價小幅開低後一度翻紅，力拚持穩盤上，惟因第四季接單動能續疲、營收估將續降，10點半後調節賣壓浮現致使股價下跌幅度擴大，截至午盤跌幅逾2％，最低下跌2.42％至282元，在工業電腦族群中表現偏弱。三大法人上周續賣超975張。

研華第三季合併營收130.49億元，季減6.91％、年減9.26％，仍創同期次高，受惠業外收益躍增，使研華第三季歸屬母公司稅後淨利19.41億元，雖季減15.87％、年減9.12％，仍創歷史第3高，每股盈餘（EPS）2.52元。

累計研華前三季合併營收383.4億元、年減5.7％，創同期次高。毛利率40.05％、營益率17.63％，分創近4年及近13年同期高點。歸屬母公司稅後淨利55.43億元、年減1.74％，仍創同期次高，每股盈餘7.19元、略低於去年同期7.34元。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，先前已提及新冠肺炎疫情持續影響今年營運，第三季接單狀況低於今年累計平均，9月接單狀況稍有好轉，但新台幣強升影響營收成長動能。累計前三季以美元計價營收為12.8億美元、年減2.2％。

展望後市，由於第三季接單狀況仍低於今年平均水準，研華第四季營收動能仍疲、預期將持續下滑。陳清熙表示，受疫情影響，研華今年營收達成率將為金融海嘯後新低，產品線優化與營運效率提升成為持續精進的營運重點，並期待明年營收能重返成長軌道。

投顧法人認為，研華第三季本業獲利符合預期，受惠業外股利收入2.02億元挹注，使整體獲利表現優於預期。雖然短線營運動能轉弱，仍看好中長期成長前景，預估今、明年每股盈餘分別為9.63與10.38元，維持「買進」評等、目標價326元不變。

(時報資訊)