蘋果（Apple）自2018年的macOS Mojave(10.14）中首度在系統級功能中加入深色模式（Dark Mode），並且在2019年導入到iOS 13、iPadOS 13之中，帶起了一股App引入深色模式的風潮。如今，全球用戶超過20億的Facebook，終於開始更大規模的測試官方App的深色模式功能，期待向使用者全面推出的時刻儘速到來。

今年4月，以挖掘App 內未公開的測試功能而聞名的開發者Jane Manchun Wong (@wongmjane) 就曾發現，Facebook正針對「Facebook App」進行深色模式功能的測試，但直到 6 月份左右，能體驗此功能的使用者仍舊相當少數。所幸近期外媒報導，Facebook針對這項功能展開了較大規模的測試，已有大量使用者可親自體驗到這項功能（藉由「菜單」>「設定與隱私」，可以發現「深色模式」的設定位置）。

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

根據曝光的App截圖，在Facebook App中，可以手動開啟或關閉深色模式，也可以選用「系統」設定，讓Facebook App深色模式的啟用與關閉，跟iPhone/iPad的系統設計關聯在一起。也就是說，你手動或自動設定啟用深色模式時，套用系統設定、可支援深色模式的App，都會一起變動App的介面，呈現深色模式的形式。

相對於Facebook旗下的Messenger、Instagram以及WhatsApp早就已經導入深色模式這一點來說，臉書為Facebook App加入深色模式的速度可說是相對緩慢許多，倒是令人難以理解箇中原因。

(科技)