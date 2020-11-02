大陸界面新聞第三次發佈中國城市創新競爭力排行榜，其中北京、深圳、上海、廣州和蘇州連續3年穩坐前5席位，成為大陸科技創新發展建設的領跑者。而9個大陸國家中心城市北京、上海、廣州、西安、成都、天津、武漢、重慶、鄭州均登上榜單。入選城市較多的省份依然是經濟大省江蘇、廣東、浙江，各有4個城市上榜。

大陸經濟正從高速增長轉向高品質發展，最新出爐的「十四五」規劃中，「科技創新」也是未來經濟發展的關鍵要點。據大陸國家統計局數據顯示，2019年大陸R&D經費投入總量為2兆1737億元（人民幣，下同），比上年增長10.5％，R&D經費投入強度達到了2.19％，連續第六年超過2％，顯示堅持從投資驅動轉向創新驅動，向創新型國家邁進。

而此次評測是根據各城市的創新投入（R&D經費投入強度）、創新成果（包括年度專利申請量、專利授權量及PCT等）以及創新主體（高新企業、獨角獸和科創板公司）三個標準來綜合衡量一個城市的創新競爭力。

(旺報 )