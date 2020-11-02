美國華盛頓特區聯邦地方法院法官舒利凡（Emmet Sullivan）周日下令郵政總局（USPS）必須讓其資深經理如實執行郵政總局已宣布的「非常措施」（extraordinary measure）特別程序，和完全使用其「快捷郵件」（Express Mail）服務網絡，在本周二總統大選投票日當天結束投票前，盡可能把所有選民郵寄的選票如期寄到選舉辦公室。

郵政總局的「非常措施」包括提出周日仍接受郵寄選票服務，在周一和周二提前集中郵寄選票，並在集中的當天把選票送到選舉辦公室。「快捷郵件」是在寄出郵件後的隔天送達郵寄地址。

舒利凡的命令是直接指示郵政總局調動所有分區經理和郵件處理中心的管理人員，全力支援郵寄選票的處理和運送，尤其必須清楚蓋章來證明其收到郵寄選票的確實日期。

郵政總局上周四表示他們在大選日前，已寄出包括郵寄給註冊選民的空白選票，和選民寄送選舉辦公室的已填好選票等總計約1億2,200萬件，創下選前郵寄選票的紀錄。

(工商 )