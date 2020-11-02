因應國際商務活動仍受全球疫情限制，為持續協助我商運用數位工具爭取海外商機，經濟部國際貿易局推出第二波數位貿易輔導方案，加碼免費提供每家廠商市價6萬元之數位行銷輔導措施。此升級版方案共涵蓋4大類計9項服務，相較第一波著重於優化廠商數位行銷基本素材，第二波方案聚焦於協助廠商以數位方式拓銷國際市場，運用新興數位行銷媒材，帶領廠商開發潛力買主與市場。

貿易局在今年4月疫情爆發初期，立即推動第一波價值2萬元「數位貿易輔導」措施，廠商反映熱烈，截至10月中旬，已超過3,200家廠商提出申請。

為協助企業加速數位轉型、強化廠商行銷力道，貿易局再度攜手外貿協會，推出等值6萬元數位貿易資源自由選，更多元化的服務滿足廠商全方位需求，包含協助拍攝品牌形象微電影、建置產品雲端虛擬展間、以人工智慧及大數據分析來爭取商機、精準導流國際買主、撰寫及發布雙語廣宣文案，並提供廠商上架跨境電商平臺之商品檢測等9項專業項目，廠商可依需求選擇最適合的服務與內容。

貿易局自今年6月起開設的「數位貿易學苑」同時提供各類線上及實體課程，內容涵括跨境電商、數位轉型、數位商務與數位行銷等教學，大幅提升廠商數位行銷能力，已有逾1萬8,000家次廠商踴躍報名，相關課程將持續到明年上半年。其中廣受歡迎的「數位行銷」類別課程主打Google、Facebook及LinkedIn等國際數位巨擘體驗式教學，使中小企業透過實際操作與學習，靈活運用數位行銷工具、提高品牌能見度。

「數位貿易升級方案」即日起開放申請，依出進口廠商登記辦法向經濟部國際貿易局登記且營業額衰退達15%之我國公司或商號皆可申請，預計協助1,200家廠商。各項輔導資源內容可至網站(https://digitalcommerce.taiwantrade.com/)查詢，另可撥打免費客服專線0800-506-088由專人提供諮詢，報名期限至明年3月31日為止，額度用罄即提前截止，商機不等人！快來運用政府資源為企業補充更多數位能量！

(工商 )