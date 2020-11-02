7名香港民主派人士包括民主黨尹兆堅、黃碧雲等昨日先後被港警拘捕，民主黨立法會議員許智峯也因涉及今年5月8日香港立法會內務委員會風波，於今上午西區警署報到期間被捕。被捕人數增至8人涉案。

星島日報報導，許智峯今日就去年7月6日屯門警署外集結案到西區警署報到，進入警署後，被警方以涉嫌於5月8日立法會內務委員會上觸犯《立法會(權力及特權)條例》中兩項罪名拘捕，包括妨礙立法會人員罪。

許智峯在早上進入警署前表示，警員昨日早上上門時他不在家，因而認為自己也在搜捕名單上。

許智峯說，他尚未收到警方任何電話或訊息通知，卻對他扣上無法聯絡上之名，實在令人百思不得其解。

他稱，他光明正大為港人工作，在這極權政權打壓下，早已有被捕準備，無畏無懼。

昨日被捕的7人包括民主黨尹兆堅、黃碧雲、胡志偉；工黨張超雄及工黨主席郭永健；前議員陳志全和朱凱廸。

民主派立法會議員質疑《特權法》原意為保護議員，但港府以此為法律武器，打壓議員在議會內的抗爭權利。

警方僅稱案件已進入法律程序，未透露導致議員被控的實際行為。

(旺報 )