「市長換人、空氣換新」。台中市長盧秀燕上任後致力改善空汙，市議員謝志忠今天質詢說，兩年來環保公害竟暴增4300多件六都最高，其中空汙部分也是六都最高，代表民眾對空氣品質依舊很不滿。市府環保局強調，因全球環保意識逐年提高，環保局24小時全年無休即時到場稽查件數才會增加。

謝志忠表示，根據環保署資料，台中市環保公害陳情數107年為48282件，108年就增加了2193件，109年統計至八月更增加2255件，比去年一整年還多；這兩年中市共增加4448件為六都最高，相較新北市兩年共少了8716件、桃園少了2051件，表示人民對空汙感受仍然是非常不滿。

謝志忠說，改善空汙是盧秀燕競選市長的政見主軸，但林佳龍曾在2018年承諾2020年將PM2.5達到國際標準15微克。目前新局長號稱PM2.5狀況是歷年最好，離國際標準很近，也同樣不敢保證；盧市長除祭出罰中火手段外，還有什麼推動空汙改善的目標與決心？

市議員謝志忠、張玉嬿、王立任、張耀中議員，共同要求要求市府加強檢討改善空污與環保公害陳情問題，要求環保局儘速說清楚，PM2.5降至國際標準15微克的目標，到底何時能達成？要給市民一個清楚明白的交代！

環保局表示，全球環保意識逐年提高，為防治公害，環保局將持續為民服務，24小時全年無休即時到場稽查；另統計台中市近3年公害陳情案件民眾滿意度，「非常滿意」及「滿意」比例，107年32.6％、108年提升為45.0％，今年至9月底維持在42％水準，近3年成長約3成。

環保局強調，台中市去年手動監測站濃度年均值已降至17.2μg／m3，已順利達標，今年1至9月手動監測站濃度再降為16μg／m3，1至10月PM2.5自動測站平均值更僅有15.5μg／m3，空品逐步改善，將配合中央目標，強力推動各項PM2.5改善對策，讓空品再提升。

(中時 )