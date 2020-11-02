曾姓男子除涉及大安站開槍，還曾和2名王姓男子在街頭圍毆邱姓男子。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

曾姓男子上周五清晨身著刑警背心，將車停在桃園區經國路一間餐廳的停車場後換車離開，餐廳報警求援，曾男不但13小時後才現身，還趁警方離開時嗆聲恫嚇：「大安分局開槍的就是我啦！」警方事後獲報，查明曾男確實是日前因行車糾紛在大安捷運站前開槍者，將通知曾男到案，依恐嚇和冒充公務員服章官銜罪嫌送辦。

桃園區一家泰式餐廳的停車格，上月30日清晨遭一輛黑色轎車佔位，影響到生意，報警求援，警方聯繫到楊姓車主，車主稱人在彰化、車借朋友，允諾幫忙聯繫，但駕車的29歲曾男卻遲遲聯絡不上，直到13小時後，楊姓車主從彰化北上移車，曾男也姍姍來遲現身。

孰料，曾男見警方離去，竟對店家出言不遜，不但態度囂張，甚至嗆聲恫嚇：「大安分局開槍的就是我啦！」，店家再度報警、提告恐嚇，警方調閱監視器，驚見曾男凌晨開車到該餐廳停車場，下車時竟穿著刑警背心和帽子，也證實曾男確實在23日晚間，曾開著賓士車在台北市大安捷運站出口開槍，檢方複訊後5萬元交保。

桃園警方將通知曾男到案，除依恐嚇罪嫌偵辦，也將追究曾男穿著刑警背心部分，另依冒充公務員服章官銜罪嫌偵辦。

(中時 )